Juve, De Sciglio squalificato (e multato) per "critiche irrispettose" a Irrati negli spogliatoi dopo l'Inter

Costa cara la sconfitta contro l’Inter a De Sciglio, squalificato per la partita di sabato contro il Cagliari in campionato per un alterco negli spogliatoi con l’arbitro Irrati. De Sciglio è stato espulso «per aver rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara, al termine della gara contro l’Inter ndr nel tunnel che adduce gli spogliatoi» si legge nella decisione del Giudice Sportivo. Oltre alla squalifica anche 5 mila euro di multa, contro il Cagliari Allegri dovrà fare a meno anche dello squalificato Morata, oltre a Locatelli che non tornerà a disposizione prima di un mese.

La Roma può soffiare la Champions alla Juve? Mou ha nuove certezze (ma Allegri il calendario migliore)