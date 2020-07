Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 08:43

Stavolta è il Daniele De Rossi allenatore a finire nel mirino della Fiorentina . E’ il secondo tentativo da parte della Viola, dopo quello da giocatore prima della partenza per l’Argentina. L’amicizia con il ds Daniele Pradè e soiprattutto i risultati poco convincenti di Iachini sulla panchina della Fiorentina hanno fatto il resto: a Firenze serve una svolta, entusiasmo e un progetto serio sui giovani. Per adesso siamo al semplice tentativo, perché l’idea della Fiorentina è ambiziosa ma, per il momento, complicata. Per adesso è una suggestione, che rischia di morire sul nascere, perché Daniele è alle prese con il patentino di allenatore, non ancora ottenuto, anche per i ritardi dovuti al lockdown da Covid-19. Pradè sta monitorando la situazione,accetterebbe di buon grado: sarebbe la Serie A la sua prima da allenatore. Non male per cominciare.E’ chiaro che dafrenino: «Impossibile, Daniele non ha ancora preso il patentino di allenatore», riferiscono. Ma è pure vero che un sistema si potrebbe trovare, facendo accompagnareda un tecnico con patentino per la serie A o con deroga, proprio come fu, sempre a Firenze, per un certo. Ricordiamo che per ottenere il patentino di Uefa pro bisogna, innanzitutto, seguire un corso da allenatore di calcio che viene svolto a Coverciano una volta all’anno fra ottobre e luglio, mesi standard, ma per il Covid tutto è slittato. Poi ci sono gli esami e a settembre parte il nuovo campionato. Una corsa contro il tempo, insomma. Ma il progetto diè ambizioso e non molla la presa. Daniele deve aspettare, a meno che, come detto, non si trovi una soluzione tampone, in fase di studio. A Firenze De Rossi troverebbe Aquilani, già tecnico nel settore giovanile e probabilmente Florenzi, che la Viola sta trattando (con l’Atalanta). Tutti piccoli, grandi figli della Roma. E in questo caso di Pradè, figlio dei giallorossi anche lui.