Dazn, i nuovi prezzi per la Serie A 2022-2023: profilo "premium" per vedere le partite su due dispositivi

A breve partirà la comunicazione di Dazn alla clientela per quanto riguarda gli abbonamenti per la prossima stagione di serie A, 2022-2023. Come riporta il Sole 24 Ore, ci saranno due modalità diverse. Il profilo “premium” che costerà 39,99 euro al mese; profilo “standard” che costerà 29,99 euro al mese. Nel primo caso gli utenti potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, non sulla stessa “rete domestica”; ne secondo sarà possibile su un dispositivo alla volta o anche in contemporanea su due dispositivi diversi, ma solo nella stessa casa.

Il problema della concurrency

Dazn interviene così, con un repricing, su una pratica usata inizialmente dalla stessa piattaforma anche come motivazione d’acquisto importante in un contesto di cambiamento sia dell’operatore di riferimento per la serie A (non più Sky ma, appunto, Dazn), sia della modalità principe di visione dei contenuti sportivi (lo streaming al posto del satellite). Il cambio va letto nella lotta agli usi fraudolenti dell’abbonamento. Il colosso inglese ha considerato a suo tempo la concurrency come una pratica che contribuisce in maniera decisiva al 20% di media di utilizzi fraudolenti riscontrati dalla piattaforma. L’intervento, del resto, era stato sostanzialmente annunciato dai vertici qualche mese fa. Detto, fatto.