Juve-Cagliari, Dazn down, impossibile per molti vedere la partita

Problemi per Dazn. La piattaforma è un tilt e sul web è polemica. L'applicazione non si apre, e i tifosi di Juventus e Cagliari non possono vedere la partita. Ma il problema non è solo in Italia. Perché anche in Germania Dazn non sta funzionando. E l'account tedesco ha scritto un tweet dove spiega che sta cercando di risolvere al più presto i problemi dopo le innumerevoli segnalazioni.

Oltre a Juventus-Cagliari infatti, lì in Germania si gioca Hertha Berlino-Borussia Dortmund: una gara interessante anche perché Favre, tecnico dei gialloneri, ha convocato Moukoku, 16 anni ieri, che stasera potrebbe diventare il calciatore più giovane della storia ad esordire nel campionato tedesco. Un problema che mentre scriviamo ancora non è risolto. E le polemiche stanno continuando in maniera infinita.

"Ciao, stiamo cercando di ripristinare il più rapidamente possibile la visione di Juventus-Cagliari in App. Vi invitiamo a riprovare l'accesso e inserire nuovamente le credenziali". Questo il testo del tweet, pochi istanti fa, di Dazn Italia.

