Dazn, stop al doppio accesso in contemporanea con un solo abbonamento da metà dicembre. La replica: «No comment»

Dazn pronto a cambiare e a interrompere la possibilità di vedere lo stesso contenuto con due accessi in contemporanea utilizzando un solo abbonamento. In molti in Italia hanno scelto di dividere la rata mensile per poter vedere i canali di sport offerti dalla piattaforma, a maggior ragione a partire da questa stagione con l'offerta per le partite del campionato di serie A di calcio, risparmiando un po di soldi. Ma questa strategia presto potrebbe non essere più applicabile.

Dazn, stoppia alla visione in contemporanea

L'opzione della visione dei canali in contemporanea, chiamata concurrency, sembra quindi destinata a sparire, probabilmente tra metà dicembre o al più tardi da gennaio. A lanciare l'indiscrezione è il Sole 24 Ore che, interpellato Dazn ha ricevuto un "non comment" che di fatto non ha smentito la modifica della politica di condivisione. Ciò non avverrà prima di un mese poiché per tali cambiamenti è necessario inviare comunicazione agli utenti con un preavviso di 30 giorni per permettere loro di decidere se rinnovare o disdire l'abbonamento mensile.

Nessun commento da Dazn

«Al momento nessun commento da parte dell'azienda». Così Dazn replica all'Adnkronos all'indiscrezione del «Sole 24 Ore» sullo stop alla concurrency, le due utenze collegate allo stesso abbonamento e quindi la possibilità di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto sulla piattaforma che detiene i diritti sulla Serie A.

Il motivo di questa decisione sarebbe riconducibile alla lotta alla pirateria, un fenomeno sempre più diffuso, e alla "sharing economy" che consente agli utenti di "rivendere" parte dell'abbonamento con altre persone. Non è chiaro se questo cambiamento porterà anche a una modifica dei parametri economici dell'accordo con i clienti che ad oggi è di 29,99 euro al mese (19,99 per chi si è abbonato entro il 1° luglio).

Dal Pino: Dazn? Miglioramenti sensibili

«Dazn? Nelle ultime giornate di campionato si sono registrati miglioramenti sensibili, per cui il lavoro che si sta facendo sta andando nella giusta direzione. È ovvio che ogni giornata avrà le sue sfide e che la struttura di Dazn dovrà mantenere le performance giorno dopo giorno. È quello che ci aspettiamo». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino a 'La politica nel pallonè su Rai Gr Parlamento.