Dazn ha presentato i nuovi piani per il 2023 per i nuovi abbonati che consentono a tutti i tifosi di personalizzare la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand, disponibili sulla piattaforma di streaming. Due le novità sostanziali in termini economici: i prezzi degli abbonamenti per i piani Plus e Standard si sono alzati rispetto all’offerta precedente. Si aggiunge inoltre, come già noto, anche il nuovo piano Start. Da sottolineare che per i clienti già attivi il prezzo rimane lo stesso, nonostante l’arricchimento dell’offerta sportiva e la maggiore flessibilità. Stesso discorso per chi ha messo in pausa il proprio abbonamento: una volta terminata la pausa, tornerà a utilizzare il servizio al prezzo precedente e avrà inclusi tutti i nuovi contenuti sportivi.

Le offerte

Il piano Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il costo di 29,99 euro al mese è garantito con una permanenza minima di 12 mesi, e pagamento di mese in mese con 12 rate da 29,99 euro al mese (come il prezzo attuale). Se, invece, si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile sarà pari a 39,99 euro al mese (10 euro in più rispetto adesso). Invece, il Plus consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell’abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Con il contratto annuale scontato, con permanenza minima di 12 mesi, sarà possibile pagare di mese in mese con 12 rate da 44,99 euro al mese (5 euro in più).

Se, invece, il cliente vorrà mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile salirà a 54,99 euro al mese (15 euro in più). Come si può intuire, si cerca di incentivare maggiormente l'abbonamento annuale. Ma come si attiva lo sconto annuale? Bisogna selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Inoltre, come detto, Dazn ha lanciato anche Start, il nuovo pacchetto di contenuti disponibile a 12,99 euro al mese, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio: basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Per chi è l'aumento?

Saranno i nuovi abbonati ad avere a disposizione varie soluzioni, scegliendo quale abbonamento attivare in base alle proprie necessità e alle offerte che verranno lanciate di volta in volta. Un’offerta che permette all’appassionato di sport italiano di vivere, abbonandosi ad un’unica piattaforma grazie a un’esperienza flessibile. I clienti che si abboneranno a partire da oggi, mercoledì 2 gennaio, avranno infatti la possibilità di mantenere il prezzo mensile stabile, a fronte di un’offerta di contenuti arricchita. Ricordiamo anche l’opzione 12 mesi per chi vuole abbonarsi con un prezzo “bloccato”.