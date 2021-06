Danimarca-Belgio, diretta ore 18. Probabili formazioni: c'è Kjaer per gli scandinavi, Martinez a destra con Meunier

Si disputerà alle ore 18:00 la seconda partita della seconda giornata del Gruppo B ad Euro 2020, che vedrà scontrarsi la Danimarca e il Belgio. Il morale delle squadre alla vigilia del match è completamente opposto: i danesi arrivano dalla sconfitta nel derby scandinavo contro la Finlandia per 0 a 1, e soprattutto si portano addosso gli strascichi della drammatica vicenda che ha colpito Christian Eriksen; il Belgio arriva invece sulle all'ali dell'entusiasmo descritte dalla brillante vittoria per 3 a 0 contro la Russia, in cui Romelu Lukaku ha già fatto capire a tutti che quest'anno la sua nazionale ha intenzione bellicose per la rincorsa al trofeo. L'incontro si disputerà al Parken Stadium di Copenaghen, verrà diretto dal fischietto olandese Björn Kuiper e verrà trasmesso solo sul satellitare ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport HD, con streaming su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Maehle, Christensen, Kjaer, Wass; Jensen, Hojbjerg, Delaney; Braithwaite, Dolberg, Poulsen.

A disp.: Lossl, Ronnow, Boilesen, Vestergaard, Larsen, Andersen, Damsgaard, Skov, Norgaard, Wind, Skov Olsen, Cornelius. All. Kasper Hjulmand

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T.Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco.

A disp.: Mignolet, Sels, Vermaelen, Denayer, Chadli, Praet, Benteke, Batshuayi, De Bruyne, Trossard, E.Hazard, Witsel. All. Roberto Martinez