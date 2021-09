Uno scatto degno del miglior Cristiano Ronaldo per inseguire e raggiungere un ladro che aveva scippato la moglie, poi catturato dalla polizia. Per Paolo Dal Pino, 59enne milanese, presidente della Lega Calcio di Serie A in visita nella capitale assieme alla famiglia, è stato un venerdì 17 decisamente movimentato. Il capo dell'associazione fra le 20 società calcistiche del massimo campionato di calcio, una vera e propria confindustria del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati