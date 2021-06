Croazia-Scozia 3-1. Ai britannici non basta McGregor. Modric e Perisic trascinano i croati agli ottavi di finale

Tre punti pesantissimi della Croazia nella terza giornata del girone D di Euro 2020, che si assicura il secondo posto grazie alla vittoria per 3 a 1 con la Scozia e la contestuale vittoria dell'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. Nel primo tempo subito avanti i croati, con la rete di Vlasic, ma gli scozzesi con orgoglio e intensità la riprendono con un grande tiro da fuori di McGregor. Nel secondo tempo è tutta un'alytra storia, però: messa al muro, la nazionale vicecampione del mondo reagisce con i suoi due uomini più rappresentativi: prima una gran conclusione di esterno destro di Luka Modric riporta in vantaggio Dalic e i suoi, poi il sigillo dell'interista Ivan Perisic, che regala non solo i 3 punti ma anche la migliore differenza reti nei confronti della Repubblica Ceca. Chiude con 2 sconfitte e un pareggio il suo europeo la Scozia di Steve Clarke.

IL PREPARTITA

Terza e ultima giornata ad Euro 2020 anche per il girone D, che chiuderà le porte stasera alle ore 21:00 con i due match in contemporanea tra Croazia e Scozia a Glasgow e Repubblica Ceca e Inghilterra dall'altra. Tutto ancora da decidere nella classifica del gruppo, nessuno è già certo del passaggio alla seconda fase e nessuno è già artimeticamente fuori. I croati arrivano all'incontro spalle al muro. Per avere chance di qualificazione da seconda o da migliore terza hanno solo un risultato disponibile, la vittoria. Per i britannici vale lo stesso discorso, dato l'un solo punto maturato del bellissimo derby Uk disputato contro la nazionale inglese. La partita si disputerà all'Hampden Park di Glasgow, sarà diretto dal fischietto argentino Fernando Rapallini e sarà visibile solo al canale satellitare Sky Sport 253 - con streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Vida, Lovren, Gvardiol; Kovacic, Brozovic; Modric, Vlasic, Perisic; Petkovic. All. Zlatko Dalic

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Tierney, Hanley, McTominay; Robertson, McGinn, Armstrong, McGregor, O'Donnell; Dykes, Adams. All. Steve Clarke