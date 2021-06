Croazia-Scozia, diretta ore 21. Probabili formazioni: Dalic ci prova col tridente, britannici senza Gilmour per covid

Terza e ultima giornata ad Euro 2020 anche per il girone D, che chiuderà le porte stasera alle ore 21:00 con i due match in contemporanea tra Croazia e Scozia a Glasgow e Repubblica Ceca e Inghilterra dall'altra. Tutto ancora da decidere nella classifica del gruppo, nessuno è già certo del passaggio alla seconda fase e nessuno è già artimeticamente fuori. I croati arrivano all'incontro spalle al muro. Per avere chance di qualificazione da seconda o da migliore terza hanno solo un risultato disponibile, la vittoria. Per i britannici vale lo stesso discorso, dato l'un solo punto maturato del bellissimo derby Uk disputato contro la nazionale inglese. La partita si disputerà all'Hampden Park di Glasgow, sarà diretto dal fischietto argentino Fernando Rapallini e sarà visibile solo al canale satellitare Sky Sport 253 - con streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic

A disp.: Kalinic, Sluga, Badelj, Vlasic, Lovren, Brekalo, Skoric, Pasalic, Ivanusec, Bradaric, Budimir, Petkovic. All. Zlatko Dalic

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Tierney, Hanley, McTominay; Robertson, McGinn, Armstrong, McGregor, O'Donnell; Dykes, Adams

A disp.: Gordon, McLaughlin, Gallagher, Cooper, Forrest, Mckenna, Fraser, Nisbet, Patterson, Hendry, Fleck, Christie. All. Steve Clarke