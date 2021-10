Torino, la villa extra lusso di Cristiano Ronaldo è in affitto: l'annuncio

L’ultima traccia di Cristiano Ronaldo, a Torino è in affitto. Chiamarla villa è riduttivo, ma la residenza principesca nella quale il portoghese ha trascorso i suoi tre anni juventini con la famiglia è in cerca di un nuovo padrone, con trattativa riservata. Un’agenzia immobiliare di Torino ha pubblicato l’annuncio della villa di 1000 mq immersa nel verde sulla collina di Torino, con 6 camere da letto, piscina e ascensore interno. I tifosi della Juventus l’hanno riconosciuta al volo grazie agli innumerevoli post social di CR7 e Georgina, anche perché è unica nel suo genere. Quattro piani già parzialmente arredati e 300 mq di giardino. Con tutti i confort: spa con sauna, bagno turco, piscina interna, all’ultimo piano un appartamento per gli ospiti con suite e bagno. Ovviamente non poteva mancare un ampio garage che fino a qualche mese fa ospitava i bolidi da collezione di Cristiano, i primi a lasciare Torino per far ritorno in Portogallo.

