Cristiano Ronaldo vicino al ritorno allo United. Il campione portoghese vola a Lisbona

Nuovo capitolo della telenovela Ronaldo, con clamoroso sorpasso dello United nei confronti del City, Cristiano è vicinissimo a tornare a vestire la maglia dei Red Devils. Solskjaer lo chiama: «Abbiamo sempre avuto una buona relazione, Bruno Fernandes gli ha parlato. Lui sa che pensiamo di lui, se vuole siamo qui». Mentre Guardiola prende tempo. «Non posso dire molto - le parole di Guardiola in conferenza stampa -. Cristiano è un giocatore della Juventus. Mancano pochi giorni, tutto può succedere, sarà Cristiano a decidere dove vuole giocare, non il Manchester City». Proposto un biennale dallo United mentre il City al momento è fuori dalla corsa, senza aver mai fatto pervenire una proposta alla Juventus. E i tifosi bianconeri sognano uno scambio con Pogba, ipotesi al momento complicata ma da non scartare, la Juve ci prova. Per l’attacco avanza invece avanza Kean.

Addio Juve

Addio Juve. Cristiano Ronaldo alle 14 era già su un volo privato, lontano da Torino e diretto a Lisbona. Il campione portoghese si è imbarcato all’aeroporto di Caselle, dove ad aspettarlo c’erano una ventina di tifosi ancora increduli per le modalità dell’addio. Stamane, invece, si era recato alla Continassa per salutare i compagni e prendere le ultime cose. Il blitz è durato appena 45 minuti: il portoghese aveva fretta, non vedeva l’ora di lasciare la Juventus dopo la rottura, ormai insanabile, dei mesi scorsi. Si sentiva un ex, un leone in gabbia, prigioniero del suo contratto monstre da 31 milioni di euro a stagione.