«Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid». Indiscrezioni dal Portogallo

Cristiano Ronaldo è nuovamente positivo al Covid. La notizia arriva dal Portogallo. Ronaldo salterà lo scontro di Champions League della Juve con il Barcellona la prossima settimana.

Cristiano Ronaldo positivo al Covid: «È asintomatico». La Juve perde il 3% in Borsa

Ronaldo, in isolamento sfoggia un nuovo look: testa quasi rasata

Cristiano Ronaldo tests positive for coronavirus for second time and will MISS Juventus clash with Barcelona https://t.co/pgzywx02Y3 pic.twitter.com/h1Js4QN5p2

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 22, 2020