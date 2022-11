Cristiano Ronaldo scrive il suo nome nella storia dei mondiali: è il primo ad aver segnato in 5 edizioni della competizione

Cristiano Ronaldo scrive il suo nome nella leggenda del calcio. Ancora una volta. Con il calcio di rigore trasformato al 65' contro il Ghana, CR7 diventa il primo calciatore ad aver gonfiato la rete in 5 differenti edizioni dei mondiali (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Ennesimo record per il campione originario di Madeira, attualmente svincolato, che ha messo la firma su 118 gol in 192 partite dal suo esordio con il Portogallo nel 2003: 18 anni di fila da cannoniere. Una costanza che gli ha permesso di eguagliare il record dell'irlandese Robbie Keane, in gol ogni anno dal 1998 al 2016, e di sbriciolare il primato dell'attaccante iraniano Ali Daei, l'unico altro giocatore ad aver centrato la porta più di 100 volte in nazionale. L'esordio mondiale del capitano portoghese non poteva essere più dolce di così. L'obiettivo adesso è andare fino in fondo per chiudere la carriera in bellezza.