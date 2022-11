Cristiano Ronaldo, offerta choc di mezzo miliardo di euro dall'Al-Nassr di Rudi Garcia

Dopo l’addio turbolento al Manchester United e i Mondiali da protagonista con la maglia del Portogallo ma svincolato, Cristiano Ronaldo potrebbe aver trovato una nuova casa. Negli ultimi mesi Jorge Mendes, agente dell’ex juventino, aveva provato a sondare i maggiori club europei senza ottenere risposte troppo convinte, così il 37enne cinque volte vincitore del Pallone d’Oro potrebbe abbandonare le speranze di disputare la Champions in favore di un’offerta irrinunciabile. La conferma arriva anche Marca, l’accordo tra Ronaldo e l’Al-Nassr - il più importante club dell'Arabia Saudita allenato da Rudi Garcia - sarebbe molto vicino. Per il portoghese sarebbe l’addio definitivo alla sua competizione principe e al duello infinito con Messi in Europa, dall’altra parte però c’è una montagna d’oro a consolarlo. L’accordo infatti prevede 2 anni e mezzo di contratto a cifre inarrivabili: 200 milioni di euro a stagione di ingaggio, mezzo miliardo di euro in totale per meno di tre anni di contratto, un prepensionamento d’oro per chiudere in bellezza (ma lontano dal calcio che conta) la sua carriera straordinaria. E rilanciare il calcio arabo con un uomo immagine di livello assoluto