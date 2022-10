Cristiano Ronaldo paga caro i malumori: escluso dal big match contro il Chelsea

«Cristiano Ronaldo non farà parte della squadra che questo sabato andrà a Londra per sfidare il Chelsea a Stamford Bridge. Il resto dei compagni sono concentrati a preparare al meglio l'incontro». La nota del Manchester United sul proprio sito ufficiale non lascia dubbi: l'asso portoghese non sarà coinvolto dall'allenatore Erik ten Hag nel big match del fine settimana in Premier League. Ronaldo, come anticipato stamattina sul "Messaggero", oltre a pagare una multa sarà costretto a vedere i propri compagni dalla tv.

I suoi malumori gli costano caro. Il Daily Mail rivela che l'esclusione tecnica è dovuta non solo al fatto di essere rientrato anzitempo negli spogliatoi dopo un lungo riscaldamento, in barba a ogni codice di squadra, ma anche al rifiuto di entrare in campo nel finale contro il Tottenham. La gestione dell'ex attaccante di Juventus e Real Madrid sarà una bella gatta da pelare per Ten Hag, reduce dal sesto successo nelle ultime otto partite con i Red Devils.