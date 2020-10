Juventus, Pirlo su Cristiano Ronaldo: «Con il Verona non gioca anche se negativo»

TORINO - Aspettando Ronaldo, Pirlo è pronto a rilanciare Paulo Dybala, all’esordio stagionale da titolare. “Non ci sono novità per Cristiano, niente Verona, aspettiamo i tamponi. Dybala domani gioca, non ho avuto bisogno di pungolarlo, gli serve solo tempo per allenarsi. E’ giusto che domani parta dall’inizio, deve mettere benzina nelle gambe”.

LA NUOVA COPPIA - “Mi aspettavo un grande impatto di Morata, lo abbiamo comprato per quello. E’ un giocatore forte, sapevamo che poteva darci diverse soluzioni. Con Dybala ha giocato insieme un anno qui alla Juve: possono coesistere tranquillamente, toccherà a loro trovare soluzioni migliori durante la partita”.

COVID-19 - “E’ una situazione surreale ma lo sappiamo già dall’anno scorso. Giocare in queste situazioni non è facile, non solo per noi ma anche per gli altri. Ma guardando il lato positivo, in quarantena è più facile amalgamando il gruppo”.

DE LIGT PRONTO - “Sta bene, aspettiamo il via libera dei medici. Si sta allenando da qualche giorno con noi, evitando contrasti, sia fisicamente che mentalmente sarebbe già pronto a giocare anche domani”.

CHIESA E RAMSEY - “Domani è fuori Chiesa (squalificato ndr). Abbiamo tante soluzioni, poi dipenderà dalle partite. Ramsey ha fatto un gran lavoro a Kiev, domani lo farà Dybala, abbiamo quattro giocatori che possono ricoprire quel ruolo, con diverse caratteristiche”.

MCKENNIE - “Speriamo che domani sia disponibile almeno per la panchina, dopo il tampone negativo”.

