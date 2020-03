Cristiano Ronaldo vola in Portogallo: la mamma colpita da ictus è in terapia intensiva

Il peggiore dei risvegli possibile per Cristiano Ronaldo. Sua mamma, Dolores Aveiro di 65 anni, alle 5.30 di questa mattina è stata ricoverata d’urgenza a causa di un sospetto ictus cerebrale presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Dr Nelio Mendoça di Funchal, Madeira. E sottoposta a intervento chirurgico di trombectomia, per liberare le arterie ostruite. La famiglia di CR7 avrebbe chiesto riservatezza sul malore, ma la notizia, rilanciata inizialmente dal Portogallo e dai media spagnoli, ha fatto presto il giro del mondo; massimo riserbo dall’equipe medica dell’ospedale Nelio Mendoça sulle condizioni della signora Aveiro che al momento sembrano in lenta ripresa, secondo il Journal di Madeira la mamma di Ronaldo è stabile e cosciente, monitorata costantemente e presto sottoposta a nuovi esami. CR7 sarebbe già in viaggio per il Portogallo: la sua presenza per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma domani contro il Milan è a forte rischio.

