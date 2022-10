Live Cremonese-Napoli 1-4, poker di Olivera: gli azzurri espugnano lo Zini

Storia di due vecchi amici, dai tempi della promozione. È così che Luciano Spalletti ha presentato la sfida tra Cremonese e Napoli , tra lui e Massimiliano Alvini: «Quando era nei dilettanti, la tribuna era piena di colleghi per i suoi allenamenti, questo fa capire il suo valore. Lo saluterò molto volentieri».

Dopo la scintillante vittoria contro l'Ajax in Champions League, l'allenatore toscano ha negato la presenza di euforia nello spogliatoio: sa che mantenere la prima posizione è anche questione di equilibrio. Vincendo quest'oggi gli azzurri potrebbero arrivare a cinque vittorie consecutive.

I grigiorossi segnali di ripresa: dopo una serie di quattro sconfitte consecutive hanno pareggiato tre delle successive quattro gare di campionato, scoprendo il proprio spirito di squadra e la propria solidità difensiva.

Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 18.00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.