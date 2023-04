Coppa Italia, la Fiorentina ipoteca la finale: Cremonese battuta 2-0

La Fiorentina batte Cremonese 2-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. La viola di Italiano ha vinto 2-0 allo Zini contro una Cremonese, che in coppa aveva eliminato in trasferta Napoli e Roma, dominata nel primo tempo, e stesa nella ripresa dopo che aveva tentato una reazione sfiorando il pari un paio di volte.

Poi il mani sulla linea di Aiwu con espulsione (al Var) e rigore di Nico Gonzalez che mette al sicuro il risultato.

La Fiorentina, insomma, si aggiudica il primo atto della semifinale di Coppa Italia. La squadra di Italiano ha avuto la meglio su quella di Ballardini dopo un inizio non brillante ma con un gol per tempo ha chiuso la gara di andata con i grigiorossi rimasti in dieci dal 75'. Il 27 aprile si giocherà la sfida di ritorno al Franchi.