Napoli, Petagna positivo: è asintomatico e in isolamento a casa. Tornava dalla Sardegna

Boom di calciatori positivi al coronavirus. Dopo il portiere della Roma, Antonio Mirante, tre giocatori del Cagliari e uno del Brescia, anche l'attaccante della Spal, in prestito dal Napoli, Andrea Petagna è risultato positivo al Covid 19. Lo ha comunicato il club partenopeo spiegando che il calciatore si è sottoposto agli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Il giocatore è asintomantico ed ha iniziato il periodo di isolamento nella sua abitazione.

Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 20, 2020

Petagna ieri aveva preso parte a una partitella di calcietto in un resort a Porto Cervo assime ad altri calciatori tra cui Erik Lamela, Lo Celso e Sanchez. Il Napoli, in un tweet ha comunicato il giocatore potrà aggregarsi alla squadra soltanto dopo aver trascorso il periodo di quarantena in casa e dopo l'esito negativo del tampone.

Ultimo aggiornamento: 15:28

