Covid Inter, anche Nainggolan e Gagliardini positivi

Non c'è pace all'Inter. Dopo Bastoni e Skriniar, sono positivi al coronavirus anche Gagliardini e Nainggolan. Aumentano, quindi, i casi tra i giocatori di Antonio Conte che fino alla prima positività, non avevano mai avuto un caso. Invece, adesso siamo già a quattro in pochissimi giorni. Prendendo in considerazione l'aspetto sportivo, è un duro colpo per il club di viale Liberazione, che per il derby contro il Milan di sabato 17 ottobre (ore 18) rischia di dover fare a meno dei suoi giocatori. Il belga, tra l'altro, alla fine del mercato non è stato ceduto al Cagliari. Rimasto a Milano, il tecnico lo ha anche inserito nella lista Champions. Adesso, però, arriva la doppia tegola.

