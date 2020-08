Covid, Mihajlovic positivo al Covid: l'allenatore del Bologna in isolamento. Tornava dalle vacanze in Sardegna

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Il tecnico, rientrato dalle vacanze in Sardegna, è in isolamento. Mihajlovic è asintomatico, resterà in quarantena per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale. Domani saranno fatti i test sui giocatori e i collaboratori della prima squadra. Circa un anno fa il tecnico del Bologna annunciò di essere affetto da leucemia ed è stato sottoposto anche a un trapianto di midollo. Oltre a Mihajlovic, positivi anche Erik Pulgar e Ghidotti della Fiorentina. Il Benevento, oltre al caso comunicato alcuni giorni fa, ne ha reso noto un altro proprio nella mattinata di oggi. Infine tre positivi nella Spal, appena retrocesse in B.

Mihajlovic positivo al Covid, qualche giorno fa la partita di calcetto

L'allenatore del Bologna aveva preso parte qualche giorno fa a una partitella di calcetto all'Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, assieme ad amici e colleghi. La partita sarebbe stata organizzata dall'amico petroliere Hormoz Vasfi e ha visto la partecipazione anche di molte personalità del mondo dello spettacolo. Il calcio di inizio è stato affidato a Fabio Rovazzi. In campo c'erano anche Paolo Bonolis, assieme al figlio, Flavio Briatore e l'ex calciatore della Lazio, Dario Marcolin. Lo scorso 15 agosto Mihajlovic aveva incontrato anche Zlatan Ibrahimovic a Porto Cervo. Tra i due era scattato un caloroso abbraccio. Il video è stato condiviso su Instagram dalla figlia di Mihajlovic, Viktorija.

