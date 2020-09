L'ipotesi di rinviare la partita Genoa-Torino sarà discussa domani in un Consiglio straordinario della Lega serie A. Un'ipotesi che prende corpo in seguito all'emergenza Covid al Genoa, con i giocatori rossoblù che non si possono allenare da ieri.

