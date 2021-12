Cosa succede a Cristiano Ronaldo? Ora rischia il posto allo United. E le sue guardie del corpo finiscono sotto indagine

Giorni caldissimi per Cristiano Ronaldo, tra le polemiche post Pallone d’Oro (galeotto il suo commento «Parlano i fatti» al post di un tifoso che sosteneva che lo meritasse lui più di Messi) e la “famosa carta che non doveva esistere teoricamente”, ancora introvabile nelle perquisizioni delle indagini della Procura di Torino per falso in bilancio e il caso plusvalenze della Juventus. Ma guai anche in Inghilterra per CR7, con uno scenario capovolto dopo l’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina dello United. Secondo la Bild, infatti, il nuovo allenatore avrebbe deciso di “tagliare” gli over 30 Ronaldo, Cavani e Matic, senza escludere al momento anche le cessioni illustri di De Gea e Pogba, entrambi già sul mercato.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Caso plusvalenze Juve, i due indagati Re e Bertola si avvalgono della... SPORT All or Nothing Juventus, Bonucci e Chiellini: «Siamo fortunati:...

Dal Portogallo, invece, arrivano brutte notizie anche per il suo entourage. Secondo Observador, infatti, le sue due guardie del corpo (fratelli gemelli) sarebbero indagate per aver lavorato illegalmente. Sergio e Jorge Ramalheiro sono in aspettativa non retribuita dalla polizia portoghese e nel frattempo sono state assoldate dal campione del Manchester per la sua sicurezza e quella della sua famiglia, un’attività che priva della licenza di polizia può comportare fino a 5 anni di detenzione, secondo il Mirror.