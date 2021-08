Correa a un passo dall’Inter, Lotito tratta con Marotta: 27 mln più 4 di bonus

Ci siamo. Joaquin Correa vicinissimo all’Inter. Nelle prossime ore sono attese novità, tanto che la Lazio e il club milanese stanno trattando sulla base di 25 milioni più 5 di bonus. L’attaccante argentino non é mai stato così vicino a lasciare la Capitale come adesso. Nella notte la società nerazzurra, verificata la difficoltà di arrivare a Zapata per costi dell’operazione e per decisione del giocatore stesso, si é catapultata decisa sul Tucu, tanto da costringere parte dell’entourage del calciatore (il manager principale Alessandro Lucci è a Milano da due giorni per Dzeko e Florenzi) a trasferirsi nella città milanese. La trattativa ora é partita, sono ore frenetiche perche l’uscita di Correa darebbe la possibilità alla Lazio di arrivare a nuovi innesti come Kostic e Basic, bloccati da tempo.

