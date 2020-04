La minaccia dell Uefa: «Se non si finiscono i campionati club esclusi dalle coppe»​

Ha fatto molto discutere la decisione presa dalla Jupiler Pro League di concludere definitivamente il campionato e di assegnare il campionato al Club Brugge, club in vetta alla classifica prima della sospensione. Il 15 aprile, ci sarà un'Assemblea che ratificherà questa decisione.



La soluzione presa dalla Jupiler Pro League non è però per nulla piaciuta all'ECA e alla UEFA. Ieri, con una lettera congiunta, Agnelli e Ceferin hanno subito risposto alla decisione presa in Belgio chiedendo alle altre federazioni di non seguire questo esempio. Il rischio? Non far partecipare le squadre di quel campionato alle coppe europee. "La UEFA - si legge nel comunicato - si riserva il diritto di non ammettere i club a partecipare alle competizioni UEFA nel 2020-2021, in conformità con i regolamenti applicabili" Ultimo aggiornamento: 14:40

