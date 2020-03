L'allenatore del club turco del Galatasaray, Fatih Terim, già tecnico in Italia di Milan e Fiorentina, è stato dimesso stamani dall'ospedale dopo una settimana di ricovero per aver contratto il coronavirus. L'allenatore 66enne della squadra di Istanbul proseguirà la convalescenza a casa, dove resterà in isolamento perché non ancora del tutto guarito. Lo riferisce Anadolu.

Ultimo aggiornamento: 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA