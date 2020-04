Coronavirus, dalla Spagna: «Il Barcellona rischia la bancarotta»

"Il Barcellona rischia la bancarotta". Lo spiega Victor Font, candidato alla carica di presidente nelle elezioni dell'anno prossimo della società blaugrana. Dopo le dimissioni di 6 membri del Cda, arriva un'altra grana per Bartomeu. L'imprenditore che ha deciso di correre alla massima carica di uno dei club più importanti d'Europa, ha voluto denunciare tramite una lettera inviata ai giornali spagnolo, la mala gestione del club da parte dell'attuale presidente:"Per molto tempo abbiamo avvertito i membri della società che il club si sta avviando alla tempesta perfetta. E i problemi non nascono adesso - ha scritto - abbiamo vissuto la condanna del club sul caso Neymar, le divergenze pubbliche tra dipendenti e giocatori, e l’udienza sul caso dei social media che sembra confermare lo scandalo". Ma non solo:"Se ci aggiungiamo una politica sportiva irregolare, la ripartizione del CdA e una significativa riduzione degli incassi a causa della pandemia, il risultato è il pericolo di una bancarotta economica e morale verso cui il club si sta muovendo. Game over”. Una situazione incandescente non nel momento migliore per i catalani. Ultimo aggiornamento: 15:35

