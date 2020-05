Roma, Pellegrini: «Il campionato deve ripartire. A rischio l'economia di migliaia di famiglie»

Lorenzo Pellegrini preme sul Governo italiano per un ritorno in campo. Il centrocampista giallorosso come i suoi colleghi della Lazio, si espone su Instagram sulla ripresa del campionato e per l'apertura dei centri sportivi già il 4 maggio come quelli di Trigoria e Formello: «Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza nei centri sportivi e ci auguriamo di farlo il più presto possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta. Non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie». Ultimo aggiornamento: 13:33

