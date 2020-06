Lazio, Lotito: «Mi auguro prevalga il merito sportivo». Esami al ginocchio per Milinkovic

«Mi auguro che sia un campionato all’insegna dello sport e che prevalga il merito sportivo. Algoritmo? Chiedetelo a Gravina». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine della riunione del Comitato di presidenza della Figc, andata in scena nella sede di via Allegri a Roma.



Intanto, la squadra biancoceleste si allena nel centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi ha già messo la sfida con l’Atalanta, in programma il 24 giugno alle 21.45, nel mirino. Da valutare le condizioni di Sergej Milinkovic. Il serbo ieri ha rimediato una botta durante la seduta ed oggi non si è allenato. Nel pomeriggio verrà sottoposto presso la clinica Paideia ad accertamenti strumentali al ginocchio. Dallo staff medico filtra ottimismo e dal giocatore filtra ottimismo. Inzaghi, per ora, può tirare un sospiro di sollievo. Domani l'intera rosa verrà sottoposta nuovamente ai tamponi per il Covid-19. Verranno esaminati anche Proto e Lulic, tornati rispettivamente da Belgio e Svizzera. Ultimo aggiornamento: 14:53

