Coronavirus, rinviate le partite della Champions con i club cinesi. La Confederazione calcistica dell'Asia ha deciso di rinviare ad aprile e maggio le partite della Champions in cui sono impegnati i club Evergrande Guangzhou, Guoan Pechino, Shangai Shenhua e Shangai SIPG. Queste squadre non possono giocare in casa a causa del coronavirus, e i loro match erano stati ricollocati in calendario in questo mese e a marzo.

Avrebbero dovuto svolgersi a Perth e Sydney, ma la chiusura delle frontiere in Australia determinata a causa di questa situazione ha reso necessario un ulteriore spostamento delle date. Confermato invece lo svolgimento della sfida tra i thailandesi del Chiangrai United e il Pechino Guoan del 18 febbraio, perché attualmente la squadra pechinese si trova in Corea del Sud e quindi i suoi giocatori non dovrebbero essere messi in quarantena.

Il segretario generale della confederazione calcistica asiatica, Windsor John, ha precisato che «tutti e sei i rappresentanti delle federazioni nazionali interessate - Australia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Malesia e Thailandia - sono stati d'accordo con la decisione che è stata presa». Fra le partite ricollocate in calendario, il Vissel Kobe di Andres Iniesta affronterà l'Evergrande allenato da Fabio Cannavaro il 26 maggio, mentre gli australiani del Perth Glory se la vedranno con lo Shanghai Shenhua il 28 aprile,e il Sydney FC (ex squadra di Del Piero) giocherà contro lo Shanghai SIPG il 29 aprile. Infine Melbourne Victory-Pechino è stata spostata al 26 maggio.



