Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi rientra in Italia. Ronaldo e Ibra pronti, dubbio Higuain

Nel Dpcm emanato ieri dal presidente Conte, si parla dei rientri in Italia di chi al momento è all'estero:"Anche se asintomatiche - si legge - sono sottoposte all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora". Ecco perchè, massimo domenica, se veramente gli sport di squadra potranno tornare il prossimo 18 maggio (condizionale d'obbligo dopo le parole di Spadafora di ieri sera), i vari calciatori che al momento hanno lasciato l'Italia per fare ritorno nelle proprie nazioni dovranno rientrare. Ronaldo e Ibra i casi più eclatanti. Uno in Portogallo e l'altro il Svezia si stanno allenando, il secondo addirittura in gruppo, ma per ricominciare con Juve e Milan dovranno fare le valigie in fretta. E in tutto questo c'è anche il caso Higuain, che ancora non ha deciso se lasciare l'Argentina - le condizioni della madre non lo lascerebbero tranquillo - per far ritorno a Torino e riprendere regolarmente la stagione e portarla a termine. Una vera grana. Di questi problemi non ne hanno Lazio e Roma, che all'inizio della quarantena non hanno dato il via libera ai propri tesserati. Tutti nella Capitale ad aspettare. E adesso che i tempi stringono chi ha deciso di avvicinarsi alla famiglia deve iniziare a tornare. Ultimo aggiornamento: 11:50

