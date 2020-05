Premier League, allarme United: l'epidemia è già costata 31 milioni di euro

La pandemia di coronavirus è già costata al Manchester United 28 milioni di sterline (circa 31 milioni di euro), ma il buco di bilancio alla fine sarà molto più alto. A lanciare l'allarme è stato lo stesso club della Premier League, presentando i risultati del terzo trimestre aggiornati al 31 marzo, scrive Bbc Sport. Il direttore finanziario Cliff Baty ha affermato che dovrà restituire 20 milioni di sterline di diritti televisivi alle emittenti, anche se la stagione verrà completata. Inoltre lo United ha perso altri otto milioni nelle ultime tre settimane di marzo, quando sono state rimandate tre partite. Un totale di 11 partite dello United sono state rinviate a causa della pandemia. Parlando in teleconferenza, Baty ha spiegato che le emittenti televisive della Premier League avrebbero recuperato 20 milioni di sterline dal club a causa dei cambiamenti nelle date e nei tempi di avvio causati dalla pandemia. Con le partite annullate - comprese quelle in Europa League e FA Cup - Baty ha affermato che le entrate della sponsorizzazione sono «diminuite», così come il merchandising, con il negozio del club all'Old Trafford ancora chiuso. Lo United non si è sbilanciato su quale sarà il costo finanziario complessivo finale a causa della pandemia, ma Ed Woodward, vicepresidente esecutivo, ha dichiarato che l'impatto maggiore sarà valutabile «nel trimestre in corso e probabilmente oltre». I ricavi sono diminuiti del 18,7% a 123,7 milioni di sterline. Il debito è aumentato da 124,4 milioni a 429,1 milioni. Il solo rinvio della trasferta in casa del Tottenham, in programma il 15 marzo, è costato quattro milioni di sterline, ha aggiunto Baty.

Ultimo aggiornamento: 14:29

