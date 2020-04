Coronavirus, la premier ha deciso: Si torna in campo. Superato l'ostacolo 30 giugno

La Premier League ha deciso. Si torna in campo. E oltre il 30 giugno. Era questo l'ostacolo più grosso da superare dopo le voci di ieri che vedevano alcuni club non convinti di questa possibilità. Ma dopo diverse ore di conference call quasi all'unanimità si è deciso che la stagione si porterà a termine. Togliendo il paletto che metteva a rischio la ripresa del campionato. Una data per la ripartenza non è uscita fuori dalla riunione alla quale hanno partecipato tutti i club della Premier. Si aspetta la fine del lockdown anche in Inghilterra. Ma è assai ipotizzabile che a inizio giugno il Liverpool, primo indisturbato, possa tornare in campo per mettere la matematica a quel titolo che manca da 30 anni. Le squadre, secondo le ultime indiscrezioni, torneranno in campo ad allenarsi nella prima decade di maggio. Dopo ovviamente che tutti i tesserati saranno sottoposti ai test di rito. Poi sarà un conto alla rovescia per ritornare in campo. A porte chiuse, ovviamente, ma con la possibilità di vedere in tv tutte le partite. Ultimo aggiornamento: 17:26

