Coronavirus, il governo dà l'ok: campionato a porte chiuse. Inter-Ludogorets senza tifosi

Nell'incontro con la task force medico-scientifica della Figc, il Ministero della Salute ha precisato che in tutte le regioni colpite dall'emergenza coronavirus (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto) la sospensione delle manifestazioni sportive aperte al pubblico scadrà domenica 1 marzo compresa. Domenica quindiUdinese-Fiorentina (sabato), Sassuolo-Brescia e Parma-Spal e Milan-Genoa e il big match Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha già proposto al Presidente del Consiglio, Conte lo schema di Decreto del presidente del Consiglio che prevede la possibilità di svolgere partite a porte chiuse nelle aree a rischio contagio da coronavirus. La decisione è già stata presa ieri sera e lo schema è pressoché ultimato.

Il presidente Figc, Gabriele Gravina, ha riunito in mattinata i medici federali con un rappresentante del ministero della salute, al quale sarà posto anche il quesito se gli impianti sportivi possono essere usati per le attività di allenamento. Di seguito, ha riferito l'esito della riunione al consiglio federale. «Abbiamo inviato richiesta ufficiale per lo svolgimento a porte chiuse della partita di Europa League Inter-Ludogrets di giovedì prossimo e aspettiamo a breve un riscontro positivo. Per quanto riguarda la serie A, ferma restando l'indipendenza delle Leghe, credo che già domenica ci saranno le porte chiuse: entro stasera dovremmo avere una risposta del governo per quanto riguarda le partite da disputare nelle regioni coinvolte. Abbiamo chiesto di coordinare al massimo tutte le ordinanze a livello locale».

Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, è stato eletto vice presidente della Federcalcio.



