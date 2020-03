Coronavirus, Mbappè ha fatto il test per il Covid-19: ha la febbre e il mal di gola

Kylian Mbappé ha fatto il tampone. Il fuoriclasse del Psg ha la febbre e il mal di gola e la società parigina lo ha sottoposto al test per il Coronavirus. Secondo quanto riporta l'Equipé i risultati sono attesi per domani mattina. Il calciatore ha saltato gli ultimi due allenamento con la sua squadra e domani al Parco dei Principi è in programma la sfida di ritorno di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Se Mbappé dovesse risultare positivo i suoi compagni e tutto lo staff dovrebbero essere posti in quarantena compromettendo di fatto la disputa della partita, che verrebbe rinviata. Il match è già in programma a porte chiuse. Le prime indiscrezioni in ogni caso sembrano rassicuranti ma si attende comunque l'esito scientifico del test con i risultati ufficiali.

Ultimo aggiornamento: 21:36

