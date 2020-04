Londra ora teme il peggio. L'Inghilterra dopo aver snobbato l'epidemia di coronavirus in questi giorni sta facendo i conti con l'impennata dei contagi e dei decessi, con la capitale che è l'epicentro della malattia. Così all'ombra del Big Ben si stanno mettendo a punto piani di contenimento (tardivi) e di aiuto per le strutture ospedaliere destinate al collasso. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha scritto a ciascuno dei club della Premier League della capitale per chiedere a medici e personale medico di unirsi... Ultimo aggiornamento: 07:44

