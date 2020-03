Giocare appena possibile, per concludere la stagione - assegnando lo scudetto e gli altri titoli sportivi - e limitare il danno economico. Il calcio italiano trascorre la quarantena a spremersi le meningi per trovare la via d’uscita meno dolorosa possibile. Del resto è una situazione mai vissuta se non durante le due guerre mondiali, quando ancora il calcio non rappresentava l’industria che è adesso. Lunedì sarà una giornata fondamentale in questa road-map dell’emergenza: verrà formalizzata...

Ultimo aggiornamento: 09:40

