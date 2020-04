Zanetti: «Il futuro di Lautaro è all'Inter. Icardi non so se tornerà»

«Lautaro Martinez è cresciuto molto nell'ultimo anno, anche grazie al lavoro di Conte. Abbiamo creduto in lui fin dall'inizio e vedo che lui stesso si identifica con il club, è felice all'Inter. Le voci sul Barcellona? Il suo futuro è in nerazzurro». A chiudere le porte a una eventuale cessione dell'attaccante argentino è il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, intervenuto in diretta al canale Instagram di Espn.



L'ex capitano nerazzurro poi rivela: «Icardi non so se può tornare, non ne abbiamo ancora parlato. Con il problema che stiamo vivendo a livello mondiale, l'unica cosa che conta è la salute. Avremo tutto il tempo per parlare di queste cose». Ultimo aggiornamento: 14:38

