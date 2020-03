Coronavirus, l'Inter consegna i pasti a casa dei calciatori

L'Inter consegna pranzi e cene a casa dei propri giocatori per mantenere una dieta equilibrata anche in questo periodo di quarantena. E' Nicolò Barella a svelarlo in una storia su Instagram in cui pubblica i contenitori di primi e secondi contrassegnati con nome arrivati dalle cucine di Appiano Gentile secondo le indicazioni del nutrizionista Pincella. I club, che hanno dato anche un programma di allenamento, cercano in questo momento di lontananza dai propri tesserati di seguire la preparazione dei giocatori in attesa della ripresa dell'attività agonistica. Ultimo aggiornamento: 12:36

