Nel nuovo Dpcm che verrà diffuso in serata c'è la ripertura al 18 maggio per gli sport di squadra. Il calcio in primis, dunque, potrà tornare ad allenarsi a pieno regime (con le dovute precauzioni) tra tre settimane. Dal 4 maggio, a quanto si apprende, sarà comunque possibile svolgere allenamenti individuali.

Ultimo aggiornamento: 18:05

