Coronavirus, il Premier francese: «Il campionato non riprenderà»

Stop al campionato francese. Il primo massimo campionato europeo a gettare la spugna. Lo ha appena annunciato il Premier Edouard Philippe nel suo intervento in Parlamento:"La stagione calcistica 2019/2020 non potrà riprendere". Queste le parole del primo ministro che quindi chiudono ufficialmente la stagione in Francia. Si attende di capire adesso quali saranno le reazioni e soprattutto quale sarà il metodo utilizzato per promozioni, retrocessioni e assegnazione del titolo. In ogni caso in Francia stop al campionato. Ligue1 e Ligue2 in archivio.

Psg e Marsiglia in Champions League. Rennes ai preliminari e Lilla in Europa League. Al momento in Francia la classifica prevede questo, seguendo anche le disposizioni della Uefa che aveva annunciato che in caso di stop avrebbe fatto fede la graduatoria fino a quando si è giocato. Il Lione rimarrebbe fuori da ogni competizione europea.

Ultimo aggiornamento: 19:10

