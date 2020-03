Coronavirus, la Uefa rifà i calendari: finale Champions il 27 giugno?

Ultimo aggiornamento: 15:59

La Uefa ha istituito un gruppo di lavoro per esaminare le possibilità per l'edizione di questa stagione di Champions ed Europa League , attualmente sospese per l'emergenza. A quanto si apprende, l'obiettivo è disputare la finale delle due competizioni entro giugno. Tutto dipende ovviamente dall'evoluzione della pandemia e da quando le squadre potranno cominciare a riprendere l'attività. Una data "limite" per la finale di Champions è quella di sabato 27 giugno.