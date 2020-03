Ora che Euro2020 è stato spostato cosa succederà ai campionati? Anzi, al campionato di serie A? È la domanda che in tanti si fanno, ma che al momento non ha risposta. Perché aver spostato il campionato europeo non basta a salvare la stagione calcistica. Pianificare anche uno o più percorsi per portare a conclusione il campionato di serie A è ancora difficile, se non impossibile. Mancano certezze, o anche solo indicazioni su quando si potrà tornare a giocare e, dunque, ogni previsione sembra un... Ultimo aggiornamento: 10:08

