Coronavirus, Dybala raccoglie 250mila euro con il torneo di Playstation

Un successo da 275mila dollari, circa 250 mila euro: è una cifra importante quella raccolta grazie alla Champlay, il torneo di calcio su PlayStation organizzato da Paulo Dybala. «Sono molto felice ed emozionato di quello che abbiamo fatto - dice l'attaccante della Juventus su Instagram - non immaginavamo di fare qualcosa di così grande, dove tutti voi ci avete aiutato, tutti vi siete messi la maglia numero 10 e usato il vostro tempo. Vi ringrazio uno ad uno, sono tantissimi coloro che ci hanno mandato video o fatto il live, non avevo memoria nel cellulare per mettere tutte le persone che ci hanno aiutato». «Siamo arrivati a 275.000 dollari, che è un numero incredibile: grazie a tutti gli sponsor, ai canali che lo hanno trasmesso, è stato incredibile e bello - ha continuato la Joya al termine del torneo - e sono stati due giorni pazzeschi, pur con un pò di nervosismo e preoccupazione perché temevamo che le connessione non avrebbe tenuto. Le partite sono state molto belle e abbiamo aiutato tanti paesi tramite la Croce Rossa, ora speriamo di arrivare a 300mila. Un abbraccio grande a tutti». Ultimo aggiornamento: 10:49

