Danimarca, positivo l'ex calciatore Kahlenberg: domenica era a Brondby-Lyngby, 16 in quarantena

L'allarme Coronavirus risuona anche in Danimarca. L'ex giocatore Thomas Kahlenberg, nazionale ai Mondiali di Sudafrica 2010, è risultato positivo al tampone ed è stato messo in quarantena. Di recente Kahlenberg è tornato da un viaggio ad Amsterdam e domenica ha assistito a una partita del Brondby di Copenaghen che, oggi, ha dichiarato di aver messo in quarantena 13 persone. Anche l'avversario, il Lyngby, ha comunicato che tre dei suoi giocatori - Martin Ornskov, Kasper Jorgensen e Patrick da Silva - entrati in contatto con Kahlenberg e sono stati rimandati a casa e messi in quarantena.

Le autorità sanitarie in Danimarca stanno ora cercando altre persone che sono state in "contatto fisico diretto" con Kahlenberg, le cui condizioni sono - comunica il Brondby - «buone così come l'umore». Il Brondby sta esortando i tifosi che potrebbero essere stati in diretto contatto fisico con Kahlenberg a chiamare il club «in modo che le autorità sanitarie possano contattarli direttamente e valutare se è il caso di mettersi in quarantena». Kahlenberg si era incontrato con i fan ma anche con membri del club, tra cui il difensore Joel Kabongo, il vice allenatore Martin Retov e il ceo Ole Palma.



Kahlenberg vanta 47 presenze con la Danimarca con 5 gol. Ha iniziato e terminato la sua carriera con il Brondby, ma ha indossato anche le maglie di Wolfsburg, Auxerre ed Evian. Ultimo aggiornamento: 18:47





