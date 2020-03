Barcellona-Napoli si gioca a porte chiuse: bloccata la conversione dei voucher

La notizia era nell'aria ed oggi è diventata ufficiale: Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà a porte chiuse. La decisione, presa con le autorità catalane, è stata annunciata dal Barca con un tweet.

Il Napoli, a quanto si apprende, non ha ancora ricevuto una comunicazione ufficiale, ma al momento ha sospeso la conversione dei voucher in biglietto per chi ha già acquistato il tagliando per il settore ospiti a Barcellona. Il club smentisce poi di aver chiesto il rinvio della partita.

