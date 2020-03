Coronavirus, la provocazione di Balotelli: «Stop della Serie A? Prima la Juve doveva tornare in testa»

«Lazio? Siete secondi perché bisognava far recuperare la Juve, poi hanno fermato tutto». Così l'attaccante del Brescia Mario Balotelli commenta lo stop alla Serie A per l'emergenza coronavirus, durante una diretta Instagram insieme all'amico influencer Damiano Coccia detto «Er Faina».



«La Serie A riprende? Non lo so, penso proprio di no. La data di ripresa del campionato è approssimativa, secondo me non si ricomincia il 3 aprile. Se si riprende come fare? Per me non dovrebbe vincere nessuno né retrocedere nessuno, sarebbe giusto così - prosegue Balotelli -. Fai salire le prime due dalla Serie B e l'anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Finalissima Juve-Lazio? Si può fare. Puoi fare mille robe, ma non le faranno. Champions League? Credo vada fermata, dovrebbero fermarla. Spostare l'Europeo al 2021? Non sarebbe una brutta idea». Ultimo aggiornamento: 19:44

