Festa Corea del Sud, Portogallo battuto 2-1: è agli ottavi di finale

Corea del Sud-Portogallo vale per l'ultima giornata del gruppo H, tempo di verdetti. In una classifica che vede il Portogallo al primo posto con 6 punti, il Ghana secondo a 3, e la Corea del Sud e l'Uruguay ad uno, c'è ancora spazio per sognare. I lusitani sono già aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale. Al termine dei 90 minuti lo saranno da primi in caso di vittoria o pareggio, mentre in caso di sconfitta dovranno guardare alla differenza reti col Ghana. La Corea del Sud può ancora passare alla fase finale, ma servirà vincere e sperare in una non vittoria del Ghana per poi guardare la differenza reti con lo stesso Ghana o con l'Uruguay.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won, Kim Jin-Su; Jung Woo-Young, Hwang In-Beom; Lee Kang-In, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung. CT Bento.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa;Diogo Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Matheus Nunes, Ruben Neves, Vitinha; Joao Mario, Cristiano Ronaldo, Ricardo Horta. CT Santos.

Dove vedere Corea del Sud-Portogallo

Calcio d'inizio alle ore 16:00, all’Education City Stadium di Al Rayyanla, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it